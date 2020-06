Canton de Vaud

Un automobiliste de 25 ans décède à la sortie de Lausanne

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Gendarmerie a retrouvé une voiture en contrebas de la route de Montheron, en direction de Froideveille. Son conducteur n’a pas survécu.

Une fois les secours sanitaires arrivés sur place, ils n’ont pu que constater le décès du conducteur. Celui-ci était âgé de 25 ans et habitait dans la région. A priori seul en cause dans l’accident, il aurait dévié de sa trajectoire dans un virage et serait sorti de la route. Sa voiture, après avoir heurté un arbre, a dévalé une pente pour s’immobiliser une quinzaine de mètres plus bas.