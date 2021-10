France : Un automobiliste grièvement blessé par balle dans un accident de chasse

Un homme de 67 ans a eu samedi le cou transpercé alors qu’il circulait entre Rennes et Nantes. Le coup de feu aurait été tiré par un chasseur qui participait à une battue aux sangliers.

Un automobiliste se trouvait entre la vie et la mort dimanche après avoir été touché par une balle alors qu’il circulait sur la voie rapide entre Rennes et Nantes samedi, a indiqué le parquet qui privilégie la thèse d’un accident de chasse.

Victime entre la vie et la mort

L’accident s’est produit samedi entre Laillé et Orgères (Ille-et-Vilaine) alors que le conducteur et un passager circulaient sur la quatre-voies entre Rennes et Nantes. Une balle de calibre 9,3 mm a atteint le véhicule, blessant grièvement au cou le conducteur.