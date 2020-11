états-unis : Un automobiliste saccage un supermarché

Jeudi après-midi, à Columbia Falls, dans le Montana, un homme a littéralement détruit les rayons d’un supermarché avec sa voiture. Par miracle, personne n’a été blessé.

Vers 17h50, le conducteur s’est introduit dans le magasin et a parcouru différentes allées, occasionnant d’importants dégâts. Il est ensuite ressorti avant d’abandonner son véhicule et de s'enfuir nu à pied. Il a finalement été arrêté et placé en garde à vue. Selon le chef de la police locale, l’homme était sous l’emprise de stupéfiants au moment de son arrestation.