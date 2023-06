La Chaux-de-Fonds (NE): Une automobiliste s’est plantée sur la voie ferrée

Jeudi en début de soirée, les trains au départ de la Chaux-de-Fonds (NE) pour le Jura ont dû être retardés. En cause: la présence d’une voiture sur les voies. Cocasse, la scène nous a été signalée par une lectrice reporter. En fin de matinée vendredi, la police neuchâteloise a confirmé l’incident par un bref communiqué. La conductrice de 27 ans a probablement été victime d’un malaise. «Arrivée à l’intersection d’avec la rue du Grenier, elle a poursuivi sa course en direction de la rue des Tranchées, qui est en sens interdit, pour finalement s’immobiliser à cheval sur les voies de Chemins de fer du Jura, quelque 100 mètres plus loin», peut-on lire.