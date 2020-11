Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule hier après-midi à Martan (FR) et a terminé son trajet dans un magasin, annonce la police cantonale fribourgeoise. L’homme de 21 ans circulait avec sa voiture sur un parking à la route du Bois à Matran. Suite à une erreur de conduite, il a accéléré au lieu de freiner. Le jeune homme a paniqué, a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé une vitrine pour finir sa course dans un magasin.