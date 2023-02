Nyon (VD) : Un autotest urinaire pour déceler des maladies sexuelles

Une médecin nyonnaise veut faciliter la détection des infections sexuellement transmissibles. Constatant qu’il n’existe pas d’analyse rapide, fiable et bon marché en la matière, Siew-Veena Sahi a décidé de combler ce vide en créant Testmate. Destiné aux jeunes entre 18 et 25 ans, cet autotest permet de déceler trois maladies: la gonorrhée, la chlamydiose et la trichomonase, relate « La Côte ». Celles-ci peuvent engendrer l’infertilité, la cécité du nourrisson, des naissances prématurées ou encore des bébés en sous-poids.

Le test urinaire se veut simple d’utilisation, donnant un résultat en quinze minutes. Fin février, il sera mis à l’épreuve durant deux mois aux Hôpitaux Universitaires de Genève. La Nyonnaise espère commercialiser le dispositif d’ici fin 2024. Le prix ne devrait pas excéder 60 francs. En Suisse, plus de 50% des cas de chlamydiose et gonorrhée concernent les femmes de 15 à 24 ans. Les hommes peuvent toutefois aussi être porteurs et transmetteurs. Ces maladies sont, la plupart du temps, asymptomatiques et peuvent être soignées par une simple prise d’antibiotique.