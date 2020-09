Bulle : Un autre EMS du Sud touché par le coronavirus

L’établissement, la Maison bourgeoisiale à Bulle, comptait lundi 18 résidents testés positifs sur 47, ainsi que 11 membres du personnel.

L’EMS bullois, la Maison bourgeoisiale, est touché par de nombreux cas de Covid-19. Il dénombrait lundi 29 résidents et membres du personnel testés positifs. La protection civile a été appelée en renfort.

«Compte tenu de l’absence pour d’autres raisons de sept autres membres du personnel, le tiers des effectifs de l’EMS est indisponible pour les 10 à 15 prochains jours», a indiqué l’État de Fribourg. La Direction de la santé et des affaires sociales et sa task force Covid-19 ont sollicité l’appui de la protection civile. Requête acceptée par la Direction de la sécurité et de la justice.