Hockey sur glace : Un autre sponsor se retirera si les Mondiaux ont lieu au Bélarus

Après le constructeur automobile Skoda, un fabricant allemand de lubrifiant, Liqui Moly, pose ses conditions.

Le fabricant de lubrifiants et produits d’entretien pour automobiles allemand Liqui Moly a indiqué dimanche qu’il refuserait de parrainer le championnat du monde de hockey sur glace si celui-ci était organisé au Bélarus.

«La situation actuelle au Bélarus et la politique du gouvernement, la façon dont sont traités les manifestants et les violations évidentes des droits humains, contredisent les convictions et les valeurs de Liqui Moly», a indiqué la firme allemande dans un communiqué, rappelant que la décision de parrainer ces championnats remontait à 2017.