Genève: Un avenir encore incertain pour les accords contre les futures pandémies

Information insuffisamment partagée, systèmes de santé mal préparés, mauvaise coordination internationale, inégalités d’accès aux vaccins et traitements: la pandémie de Covid-19 a révélé les faiblesses des Etats, de l’OMS et de la communauté internationale.

Face aux millions de morts causés par la maladie et aux ravages économiques et sociaux, les Etats membres de l’Organisation mondiale de la santé ont lancé des négociations sur un accord contraignant qui permettrait d’éviter la prochaine catastrophe sanitaire. Malgré les critiques et la «désinformation», ces discussions vont bon train, ont assuré, jeudi, les responsables de l’OMS en charge du dossier. Un projet préliminaire a été communiqué aux pays début février, pour servir de base aux négociations qui se déroulent régulièrement à Genève.

Ce projet d’accord dit zéro est pour l’instant très large, et la coprésidente du Bureau de l’organe international de négociation, Precious Matsoso, a reconnu jeudi que certains sujets risquaient d’être difficiles à négocier, tels que la question de la propriété intellectuelle. Mais, le plus important est que «les Etats membres ont reconnu qu’il était important d’élaborer un instrument juridiquement contraignant», a-t-elle fait valoir en conférence de presse.

Des critiques que le Dr Bloomfield a balayées : «Cela me laisse très perplexe, et je pense que nous devons continuellement mettre fin à cette désinformation, parce qu’il est impossible que ces processus, ou même l’OMS, puissent piétiner la souveraineté des nations».

Pas de sanctions

Steve Solomon, conseiller juridique principal à l’OMS, a lui fait observer que les Etats continueraient à garder la main même après 2024. Si le traité était validé en mai 2024 à l’OMS, chaque Etat pourra ensuite librement décider «s’il accepte ou non ce qui a été adopté». Quant au Règlement sanitaire international amendé, s’il est adopté en mai 2024, il n’entrera en vigueur qu’un an plus tard et «uniquement pour les Etats qui ne s’en sont pas désengagés», a-t-il dit. Les responsables ont également cherché à rassurer en soutenant qu’ils n’étaient guère favorables à des sanctions en cas de non respect des règles de l’OMS.