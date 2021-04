#NOUSSOMMESLEFUTUR revient. Sur «20 minutes», tu apprendras tout sur la durabilité, l’efficacité énergétique et la protection du climat. Et surtout, comment apporter ta contribution.

Réduction des émissions de CO₂: l’avenir appartient aux énergies renouvelables. Julian Stratenschulte/dpa

Même si en raison de la pandémie, le changement climatique n’est plus un sujet prioritaire dans les médias, la Terre ne se porte pas mieux pour autant, en matière de climat. Certes, la crise du coronavirus a fortement réduit le trafic touristique, mais les transports individuels se sont intensifiés. Avec le télétravail, la quantité d’électricité consommée par les entreprises a également baissé, mais elle a augmenté dans les ménages. Une fos que la pandémie sera derrière nous, nous devrions rapidement nous retrouver au même niveau qu’avant la crise en ce qui concerne la consommation énergétique et les émissions de CO2.

Voici quelques chiffres: en 2018, chaque Suisse a émis en moyenne 4,3 tonnes de CO2. Si on y ajoute les émissions des produits importés fabriqués à l’étranger, on atteint 14 tonnes de CO2 par habitant! Notre pays arrive ainsi en tête du classement au niveau mondial. Certes les émissions de gaz à effet de serre ont diminué d’environ 15% en 2020 par rapport à 1990. Toutefois, nous n’avons pas réussi à atteindre l’objectif fixé, à savoir 20% de réduction. Alors comment faire pour y parvenir?

Rapports sur la durabilité, la protection de l’environnement et les économies d’énergie

La réponse: grâce aux efforts de chacun d’entre nous. C’est la raisons pour laquelle la campagne #NOUSSOMMESLEFUTUR revient. Sur «20 Minuten», «20 minutes» et «20 Minuti», nous aborderons régulièrement les thèmes de la durabilité, de la protection de l’environnement et des économies d’énergie. Nous présenterons des esprits visionnaires, comme ceux de Climeworks, qui participent à un projet visant à produire du carburant pour les avions à partir de gaz d’échappement. Nous examinerons également, avec un regard critique, les appareils comme les machines à laver et les réfrigérateurs, mais aussi les ordinateurs de gaming et les cartes graphiques. Nous parlerons aussi des nombreuses offres de mobilité partagée et testerons même un e-bike ou une voiture électrique. Nous mettrons en avant des alternatives au chauffage au mazout, t’expliquerons comment économiser beaucoup d’électricité en optant pour les bons investissements dans le bâtiment et te dirons où trouver les informations à ce sujet.

Fridays for Future: le mouvement pro-climat a été quelque peu oublié à cause du corona. Jens Büttner/zb/dpa

Quiz et prix attrayants

Et ce n’est pas tout: sur https://fr.wirsindzukunft.ch/ , tu trouveras une plateforme interactive. Pour chaque article lu et partagé ainsi que pour toutes les questions des quiz auxquelles tu auras répondu correctement, tu recevras des points et auras une chance de remporter de super prix.