Canada

Un avion acrobatique s’écrase lors d’une action charitable

Un appareil de l'armée canadienne s'est écrasé dimanche, dans le cadre d'une opération pour soutenir les Canadiens pendant la crise.

Un avion de la patrouille acrobatique de l'armée de l'air canadienne s'est écrasé dimanche en Colombie-Britannique dans le cadre lors d'une opération destinée à remonter le moral des Canadiens pendant la pandémie de coronavirus, selon l'armée canadienne. L'accident a fait un mort et un blessé grave. «Un avion des Snowbirds des Forces canadiennes s'est écrasé aux alentours de la communauté de Kamloops en C.B (Colombie-Britannique, ndlr)» a tweeté l'aviation royale canadienne, sans donner plus de détails.

«Le coeur lourd, nous vous annonçons qu'un membre de l'équipe des Snowbirds des FC (Forces Canadiennes, ndlr) est décédé et qu'un autre a subi des blessures,» a tweeté dimanche la patrouille canadienne, aussi surnommée les «Snowbirds». Le membre de l'équipage blessé a subi des blessures graves mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé l'armée. «En ce moment, notre priorité est de (...) soutenir les efforts du personnel des services d'urgence», a-t-elle ajouté.

Selon des médias canadiens, citant des témoins, l'avion s'est écrasé sur une maison peu après son décollage en fin de matinée de l'aéroport de Kamloops, à environ 450 kilomètres à l'est de Vancouver, en compagnie d'un autre appareil.

Des photos publiées par le journal local «Kamloops This Week» montraient des débris de l'appareil en flammes près de la maison, qui a pris feu en partie. Selon ce journal, le pilote a réussi à s'éjecter de l'avion, à l'aide de son parachute, avant le crash. Il a atterri sur le toit d'une maison et semblait être blessé au dos et au cou.