Guerre en Ukraine : Un avion américain aurait aidé l’Ukraine à couler le Moskva

Selon le «Times», un appareil de patrouille de l’US Navy aurait joué un rôle décisif dans l’attaque survenue jeudi dernier.

D’après le média britannique, le Boeing P-8 Poseidon aurait décollé de Sicile le 13 avril avec ses balises désactivées. Il aurait ensuite pris position sur la côte roumaine de la mer Noire et serait resté indétectable pendant près de trois heures. L’avion aurait alors suivi le Moskva à une distance d’environ 160 kilomètres et aurait transmis les données de localisation du navire à l’armée ukrainienne. Selon Amelia Smith, spécialiste de l’analyse des données aériennes, il y avait un peu plus d’avions américains qui couvraient la côte de la mer Noire le jour de l’attaque.