Himalaya : Un avion avec 22 personnes à bord disparaît au Népal

L’appareil de la compagnie népalaise Tara Air volait en direction de la ville de Jomsom, après son décollage de Pokhara, lorsque le contact a été perdu dimanche avec le pilote.

C’est un avion comme celui ci-dessus qui a disparu des radars alors qu’il reliait les villes de Pokhara et Jomson, au Népal.

Un avion transportant 22 personnes a été porté disparu au-dessus d’une zone montagneuse du Népal, a annoncé dimanche la compagnie aérienne Tara Air. «Le contact a été perdu avec un vol domestique qui devait relier Jomsom depuis Pokhara», a indiqué Sudarshan Bartaula, porte-parole de la compagnie basée à Katmandou. Trois membres d’équipage et 19 passagers se trouvent à bord de l’appareil, a-t-il précisé.

Ce n’est pas la première catastrophe aérienne vécue par le transporteur népalais. En 2010, un de ses avions s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport de Lamidanda alors qu’il faisait route vers Katmandou; les 19 passagers et 3 membres d’équipage sont morts dans l’accident. En 2016, un autre vol s’est crashé au Népal, tuant 23 personnes à bord.

Les accidents d’avion sont fréquents au Népal en raison d’un dense réseau de vols domestiques, de la météo très changeante et de la topographie du pays qui abrite les plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest qui culmine à plus de 8000 mètres, ce qui rend ses pistes d’atterrissage difficiles d’accès.