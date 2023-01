Catastrophe aérienne : Un avion avec 72 personnes à bord s’écrase au Népal

L’appareil transportait 68 passagers et 4 membres d’équipage.

«Il y a 68 passagers à bord et quatre membres d’équipage… Les secours sont en chemin, nous ne savons pas actuellement s’il y a des survivants», a déclaré le porte-parole de Yeti Airlines Sudarshan Bartaula. Le site d’informations Nepal Live Today avance toutefois le chiffre d’au moins 13 morts et plusieurs blessés.

L’avion s’est écrasé entre l’ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du Népal. La carlingue était en feu. «Les secours sont déjà arrivés sur place et tentent d’éteindre le feu», a ajouté Gurudutta Dhakal, un responsable local, précisant qu’ils étaient «concentrés d’abord sur l’extinction du feu et sur le sauvetage des passagers».