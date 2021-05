Suisse centrale : Un avion de chasse de l’armée s’écrase

Un Tiger s’est écrasé près de la station de Melchsee-Frutt, dans le canton d’Obwald. Le pilote s’en est sorti indemne.

Un avion de chasse de type Tiger s’est écrasé mercredi matin vers 9 heures à Melchsee-Frutt, dans le canton d’Obwald, selon «Pilatus Today» et «Tele1». L’armée a confirmé l’information. Le pilote est parvenu à s’éjecter à temps et n’a pas été blessé dans l’accident, qui s’est produit dans une zone non-habitée. On ignore les raisons du crash pour le moment mais l’armée devrait fournir davantage d’informations dans la journée.