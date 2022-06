Chine : Un avion de chasse s’écrase sur des habitations

Un appareil de l’armée chinoise s’est crashé jeudi, dans le centre du pays. Au moins une personne est morte et deux ont été blessées.

Un J-7 de l’armée de l’air chinoise a eu un «accident lors d’un vol d’entraînement» et s’est écrasé «près d’un aéroport» de Xiangyang, a annoncé jeudi, la chaîne CCTV. Le média évoque des «habitations endommagées». Xiangyang est une localité de la province du Hubei située à quelque 1000 kilomètres au sud-ouest de Pékin.

Le pilote a réussi à s’éjecter et a été transféré à l’hôpital. CCTV avance un premier bilan d’un mort et deux blessés. Des images publiées par les médias locaux montraient des flammes et un panache de fumée noire s’élever au pied de bâtiments. Certains semblaient avoir été totalement rasés.