Payerne (VD): Un avion de combat fait du rase-mottes sur leurs villages… et c’est normal

Un avion de combat qui effectue des figures et qui termine son show en rase-mottes au-dessus des maisons, voilà le spectacle qui a inquiété plusieurs villageois dans les environs de l’aérodrome militaire de Payerne (VD), vendredi dernier. Des riverains courroucés ont posté vidéos et photos sur les réseaux sociaux. Il n’y a pourtant pas de quoi crier au loup, selon la grande muette.

«Toujours le même programme»

«J’ai suivi un entraînement spécifique qui commence d’abord à haute altitude et qui descend au fur et à mesure de l’expérience accumulée. Lors des démonstrations, je fais toujours exactement le même programme. Il y a zéro improvisation. Il en va de ma sécurité et de celle des autres. Par ailleurs, le F/A-18 a deux moteurs et la démonstration est conçue de telle sorte que si l’un d’eux tombe en panne, je peux, à n’importe quel moment, sauver l’avion avec un seul moteur», détaille le militaire professionnel.