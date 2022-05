Trêve au Yémen : Un avion de ligne pour faire décoller l’espoir d’une paix durable?

Ce lundi, un avion de la compagnie Yemenia a décollé de Sanaa, premier vol commercial en six ans, dans le cadre d’une trêve dans la guerre qui ravage ce pays.

«Aujourd’hui est un jour de fête»

Contrôle total de l’espace aérien et maritime

«Besoins énormes»

Dans un communiqué, le Conseil norvégien pour les réfugiés (Norwegian Refugee Council) a salué le vol de lundi comme «l’un des principaux objectifs de la trêve». «Si les parties au conflit continuent de coopérer pour assurer des vols réguliers à destination et en provenance de Sanaa, elles pourront contribuer à sauver des milliers de vies, à prévenir les décès prématurés et à soutenir l’économie du pays», a déclaré Erin Hutchinson, directrice de l’ONG pour le Yémen.

380’000 morts

La guerre a provoqué un effondrement de l’économie et des infrastructures, notamment les hôpitaux, dans un pays déjà parmi les plus pauvres au monde. Le conflit au Yémen a fait près de 380’000 morts (victimes directes et indirectes de la guerre) et des millions de déplacés, parqués dans des camps de fortune et confrontés aux maladies et au manque d’eau potable.