Une première depuis 2016 : Un avion de ligne quitte la capitale du Yémen pour l’Arabie saoudite

«Très heureux et soulagés»

Un avion de Yemenia Airways transportant 277 voyageurs est parti vers 20H00 (19h en Suisse), a indiqué un responsable à l’AFP, sept ans après le blocus de l’aéroport international de Sanaa par la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui combat les rebelles houthis soutenus par l’Iran. «J’espère que le blocus prendra fin et que l’aéroport restera ouvert. Nous sommes très heureux et soulagés, et je ne peux pas décrire ce sentiment», a déclaré Mohammad Askar, l’un des pèlerins yéménites.