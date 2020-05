Pakistan

Au moins 40 morts dans l’accident d’avion à Karachi

Un appareil de la compagnie Pakistan international Airlines s’est écrasé vendredi dans la ville de Karachi. Une centaine de personnes étaient à bord.

«Il y avait 91 passagers et 7 membres d'équipage» à bord du vol PK8303 de la compagnie nationale Pakistan International Airlines (PIA), «qui a perdu le contact avec le contrôle aérien à 14h37» (11h37 en Suisse), a déclaré le porte-parole de PIA, Abdullah Hafeez, à des médias locaux. «Il est trop tôt pour commenter les causes du crash», a-t-il poursuivi.

«Perdu un moteur»

«Choqué et attristé»



Le Premier ministre Imran Khan s'est dit «choqué et attristé» par la catastrophe, adressant sur Twitter ses «prières et condoléances aux familles et aux disparus». Selon le ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi, l'avion s'est écrasé «quelques minutes avant son atterrissage» avec à son bord «des gens rentrant chez eux pour l'Aïd» el-Kébir, la célébration de la fin du ramadan, la fête la plus importante pour les musulmans.