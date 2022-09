Trafic aérien : Un avion de Swiss atterrit d’urgence à Francfort

Interrogée, la compagnie aérienne confirme l’incident. «Les pilotes ont constaté une odeur inhabituelle dans le poste de pilotage et ont décidé d’atterrir à Francfort pour des raisons de sécurité», explique Michael Stief, porte-parole chez Swiss. Parti d’Angleterre à 8 h 45, l’avion, qui transportait 113 passagers et cinq membres d’équipage, a pu se poser en toute sécurité à 9 h 27. «Il n’y a eu à aucun moment de danger pour les passagers et les membres d’équipage», poursuit-il.