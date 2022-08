Un avion de Swiss fait demi-tour peu après le décollage

Trafic aérien : Un avion de Swiss fait demi-tour peu après son décollage de Zurich

Tandis que l’appareil de Swiss survolait l’Allemagne, le pilote a lancé un appel de détresse communiquant le code 7700 par radio – soit le code utilisé dans le milieu de l’aviation pour signaler une urgence. Interrogée, la compagnie aérienne a expliqué que le pilote a constaté un problème – dont la cause exacte n’est pas encore connue – sur l’un des moteurs. Par mesure de précaution, il a alors décidé de retourner à Zurich.

L’avion a alors commencé son vol de retour vers l’aéroport de Kloten où il a pu atterrir à 11h11. Sur la piste, il était attendu par des camions de pompiers. «Il n’y a jamais eu de danger pour les passagers et l’équipage», a assuré Meike Fuhlrotts, porte-parole de Swiss. Un avion de remplacement a été mobilisé.

Le site internet de suivi des vols, Flightradar24, précise que le vol Swiss LX1210 a été très observé en ligne. Il a même été pendant un certain temps le vol le plus observé au monde avec plus de 7000 personnes ayant suivi son itinéraire.