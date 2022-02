Islande : Un avion de tourisme porté disparu avec quatre personnes à bord

En Islande, un Cessna a disparu des radars jeudi après-midi. Les équipes de secours continuent, ce vendredi, à rechercher l’appareil, qui transportait quatre personnes, dont trois touristes.

Nationalité inconnue

Deux hélicoptères des garde-côtes, des petits avions de compagnies privées et 500 secouristes sont actuellement mobilisés sur un terrain difficile et recouvert de neige, dans une vaste zone du sud-ouest de l’île, afin de retrouver l’engin et ses quatre passagers. À bord, se trouvaient le pilote – un Islandais âgé d’environ 50 ans – et trois occupants «plus jeunes», selon les garde-côtes, des touristes dont la nationalité n’a pas été divulguée.