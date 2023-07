Mauvaise surprise: Un avion d’Edelweiss décolle de Zurich sans bagages

Mauvais temps en cause

Interrogée, la compagnie Edelweiss a expliqué que si les valises avaient été abandonnées, c’était en raison du mauvais temps à Zurich et dans toute l’Europe. «L’avion en retard devait absolument partir, sinon il n’aurait pas pu rentrer à Zurich en raison de l’interdiction des vols de nuit», a lancé le porte-parole Andreas Meier. De plus, tout avait été arrêté à l’aéroport, samedi soir. Une pratique courante quand il y a du danger, comme un gros orage, selon lui.

Et d’ajouter que si l’avion avait chargé les bagages, il aurait pris encore plus de retard. Ce qui fait que les passagers qui devaient ensuite rentrer en Suisse via ce même appareil auraient été bloqués en Sardaigne. Et il aurait manqué un avion à Zurich le dimanche.