Somalie

Un avion humanitaire s'écrase, six morts

Un appareil transportant du matériel destiné à la lutte contre le Covid-19 a pris feu au moment d'atterrir sur une piste, située à 300 km de la capitale somalienne.

Six personnes ont été tuées à bord d'un avion kenyan qui s'est écrasé lundi en Somalie où il effectuait une mission humanitaire, a annoncé mardi le ministère kenyan des Affaires étrangères qui a jugé «peu claires» les circonstances de l'accident et demandé une «enquête rapide» à la Somalie.

Six personnes se trouvaient à bord pour un court vol de Baidoa vers Bardale, à quelque 300 kilomètres au Nord-Ouest de la capitale somalienne Mogadiscio, selon les autorités.

«L'avion était sur le point d'atterrir sur la piste de Bardale lorsqu'il s'est écrasé et a pris feu. Les six personnes à bord sont mortes dans l'accident», a déclaré à l'AFP par téléphone Abdulahi Isack, un responsable de la police locale.

Le Kenya a demandé à la Somalie «d'enquêter rapidement et de manière approfondie sur cette affaire car elle a un impact sur les opérations humanitaires à un moment où les besoins sont primordiaux».

Le groupe djihadiste, Al-Shabaab est actif dans le sud de la Somalie, mais la zone où le crash s'est produit à Bardale est sous le contrôle du gouvernement et des troupes éthiopiennes de la force internationale déployée par l'Union africaine (UA).

Plus tard, le ministère kenyan des Affaires étrangères a indiqué que le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a téléphoné à son homologue Uhuru Kenyatta pour lui «faire part de ses regrets et exprimer ses condoléances au sujet de la perte des vies et du matériel». L'avion était opéré par African Express, dont le siège est à Nairobi. (nxp/afp)