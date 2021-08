Aéroport de Zurich : Un avion percute un oiseau au décollage, le vol est annulé

Lundi matin, un appareil de la United Airlines qui devait relier New-York a dû rebrousser chemin, après un choc avec un volatile. Un incident relativement rare à Kloten.

«Pour prévenir les collisions avec les oiseaux, nous travaillons selon les directives internationales», explique la porte-parole. Entre autres, l’entretien des champs et la régulation du niveau d’eau sont effectués pour minimiser l’attrait de l’aéroport pour les oiseaux. Des mesures directes, telles que l’utilisation de sons bioacoustiques pour «effrayer» les volatiles. Et des mesures indirectes, telles que la présence d'animaux qui mangent des souris et donc la nourriture des oiseaux, sont également utilisées, comme c’est le cas aussi sur de plus petits aéroports, à l’instar de celui de Meiringen (BE).