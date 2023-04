Guatemala: Un avion perd une partie de son train d’atterrissage en pleine descente

«Sains et saufs»

«Au moment de la manœuvre d’atterrissage, l’avion a perdu une partie de son train d’atterrissage et a atterri à côté de la piste», a déclaré Ruben Tellez, porte-parole de l’armée guatémaltèque. Le vol 211, effectué par un appareil du constructeur SAAB et qui assurait la liaison entre Cancún et Flores, a fait état d’un «incident au moment d’atterrir», selon la compagnie TAG.

Mais «grâce à l’expérience et l’expertise des pilotes, l’avion a pu s’arrêter dans les couloirs latéraux de la piste», a précisé TAG. «Les 14 passagers et trois membres d’équipage ont été évacués sains et saufs et pris en charge à l’aéroport», indique-t-elle encore.