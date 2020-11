Police (VS)

Constatant que le train d’atterrissage de son appareil refusait de se déployer, un pilote a d’abord longuement tourné au dessus de l’aéroport de Sion, lundi. Le but de la manœuvre? Vider les réservoirs de kérosène, pour minimiser les risques d’incendie, explique «Le Nouvelliste». Au moment de se poser, le train arrière s’était finalement ouvert, alors que le train avant ne l’avait fait que partiellement. L’avion a logiquement piqué du nez sur la piste, mais il ne s’est pas enflammé. Le pilote et son passager ont ainsi pu éviter le pire et s’en sont même sorti sans blessure.