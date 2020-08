Trafic démantelé

Un avion surchargé de cocaïne s’écrase au décollage

L’appareil léger surchargé de cocaïne s’est crashé au moment de décoller alors qu’il se dirigeait vers l’Australie, révélant une organisation criminelle basée à Melbourne et conduisant à l’arrestation de cinq hommes.

La police fédérale australienne (AFP) – en collaboration avec la police du Queensland et de Victoria, l’Australian Border Force, l’Australian Criminal Intelligence Commission et la Royal Papouasie-Nouvelle-Guinée Constabulary (RPNGC) - a inculpé cinq hommes, tous passibles de la réclusion à perpétuité.

Les cinq suspects ont été arrêtés dans le Queensland et à Victoria après qu’un avion léger Cessna s’est écrasé le 26 juillet, entre 13h et 14h30, alors qu’il tentait de décoller d’une piste d’atterrissage isolée, au nord de Port Moresby, en Papouasie Nouvelle-Guinée. Le pilote de l’avion s’est livré à la police deux jours plus tard.

80 millions de dollars australiens

Les hommes arrêtés - âgés de 31, 36, 31, 33 et 61 ans - ont été accusés de divers crimes. L’homme de 31 ans est ainsi accusé de direction des activités d’un syndicat criminel et de blanchiment d’argent de plus d’un million de dollars australiens. Un certain nombre de biens et d’actifs financiers ont par ailleurs été saisis par la police, d’une valeur totale estimée à 3,5 millions de dollars australiens.