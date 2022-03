Etats-Unis – Un jet privé transportant Trump atterrit d’urgence

États-Unis : Un jet privé transportant Trump atterrit d’urgence

Un avion qui ramenait l’ex-président en Floride a dû retourner à l’aéroport de La Nouvelle-Orléans à cause d’une panne d’un moteur, samedi.

Le jet dans lequel il voyageait, un Falcon 900 de Dassault qui appartenait à un de ces donateurs, n’avait parcouru qu’une centaine de kilomètres lorsqu’un des moteurs est tombé en panne et que le pilote a décidé de faire demi-tour vers La Nouvelle-Orléans, selon le «Washington Post». D’après le quotidien américain, Trump voyageait avec des conseillers et des policiers chargés de sa protection. Quelques heures plus tard, le républicain est monté à bord d’un autre avion qui l’a ramené chez lui.