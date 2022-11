Valais : Un avocat douteux radié du barreau et placé derrière les barreaux

Outre les faux témoignages, le Martignerain avait tenté de discréditer la police au moyen de fausses attestations, pour montrer que les enquêteurs s’acharnaient à tort sur son frère. Il avait aussi menacé de mort la plaignante ainsi qu’une autre victime, et lui avait craché dessus. Il sera condamné d’ici quelques semaines dans le cadre d’une procédure simplifiée négociée entre la défense et le Ministère public, rapporte le quotidien valaisan. L’accord comprend une peine de prison de trente mois, dont six ferme, et le versement de 50’000 fr. à des personnes impliquées à tort. L’avocat a par ailleurs lui-même demandé sa radiation du barreau valaisan. Jusqu’à validation de l’accord, la présomption d’innocence prévaut, rappelle «Le Nouvelliste».