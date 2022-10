Canton de Fribourg : Un avocat et son épouse aggravent leur condamnation pour diffamation

Un couple s’en était pris publiquement à un fonctionnaire ainsi qu’à un autre avocat. L’homme et son épouse ont été condamnés.

Mécontent du traitement d’un dossier impliquant son ex compagne, un avocat et sa nouvelle compagne avaient réclamé des excuses publiques de la part de l’État de Fribourg. Essuyant un refus de la part de l’administration, le couple s’en était pris directement sur les réseaux sociaux à un collaborateur du Service de l’enfance et de la jeunesse ainsi qu’un autre avocat. Il avait également adressé un communiqué aux députés fribourgeois ainsi qu’à la presse.