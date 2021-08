Canton de Vaud - Un avocat fait recours au nom d’un chien pour la première fois en Suisse

«Sauf erreur, il s’agit du premier cas de l’histoire judiciaire suisse», annonce Me Jordan. L’intérêt consiste à «poser le chien comme titulaire direct de droits en tant que personne non humaine, sans passer par la détention matérielle d’une chose par son propriétaire». Il plaide la qualité pour agir de Lokum en tant qu’être doté de sensibilité et cite la jurisprudence étrangère: en Argentine en 2014 et en Colombie en 2017, un orang-outan et un ours ont été reconnus personnes non humaines.