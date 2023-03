Genève: Un avocat roule à vélo sur le trottoir et conteste l’amende

Le contrevenant avait emprunté à vélo un trottoir près de la gare de Cornavin, à Genève, et avait fui devant un policier qui tentait de l’intercepter. (image d’illustration)

Un jour de juin 2020, un cycliste a circulé sur un trottoir, près de la gare de Cornavin à Genève, pour devancer les ­voitures, avant de revenir sur la route. Sauf qu’il a eu la mauvaise idée de le faire sous le nez d’un agent, qui lui a ordonné de s’arrêter. Ni une ni deux, l’homme a contourné le policier et s’est enfui. Mais il a été rattrapé et a même été menotté, vu qu’il se débattait.

L’homme, avocat de métier, a contesté son amende de 340 francs pour violation des règles de circulation et refus d’obtempérer. N’ayant pas obtenu gain de cause auprès de la Cour cantonale, il a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui l’a débouté. Celui-ci n’a rien trouvé d’arbitraire dans la condamnation prononcée et l’a confirmée, ajoutant au passage 3000 francs de frais à la charge du recourant.