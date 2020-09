Un bain de soleil économique

La construction de la BMW 316 Baur TC1 était connue pour être un «cabriolet hardtop». Bruno von Rotz/www.zwischengas.com En fait, la BMW 316 n’avait que deux phares, mais on pouvait faire ajouter les phares centraux. Bruno von Rotz/www.zwischengas.com Elle ressemble davantage à une berline qu’à un cabriolet, du moins de l’extérieur. Bruno von Rotz/www.zwischengas.com

En bref À l’été 1975, la série E21 est venue remplacer les modèles 1602 à 2002 construits depuis 1966 chez BMW.

La première Série 3 était un peu plus grande, mais en même temps un peu plus plate que ses prédécesseurs – sauf que BMW ne la fabriquait pas en version cabriolet.

À l’instar de la Série 2, c’est le carrossier allemand Baur qui s’en est chargé.

La BMW 316 Baur Cabriolet a été lancée en 1977 en version standard. Son prix était affiché à 21’156 D-Mark.

En Allemagne, il fallait compter un supplément de 6’000 D-Mark pour la version Baur.

À l’été 1975, la série E21 est apparue en remplacement des modèles 1602 à 2002, dont la construction remontait à 1966. La Série 2 (appelée Série 114 en interne) a joui d’une grande popularité. Jusqu’en 1975, plus de 750’000 exemplaires ont vu le jour et la production de la 1502 s’est poursuivie jusqu’en 1977. BMW n’a donc pas osé faire de grandes expériences lorsque les nouveaux modèles 316, 318 et 320 ont été présentés à la presse en juillet 1975.

La première Série 3 était un peu plus grande et plus confortable que la Série 2, sans pour autant perdre de son caractère sportif. Le modèle d’entrée de gamme était la 316, qui était équipée d’un moteur quatre cylindres 1.6 litre avec arbre à cames en tête et carburateur. Le moteur, hérité de son prédécesseur mais retravaillé, fournissait une puissance de 90 ch à 6000 tr/min pour la 316, soit 5 ch de plus que la 1602, bien que le moteur fonctionnait avec de l’essence ordinaire.

À l’extérieur, la 316 se distinguait principalement du modèle 320 par l’absence de doubles phares. À part cela, la carrosserie et le châssis autoportants avec jambes de forces et bras de suspension avant, ainsi que des suspensions de roues arrière indépendantes avec bras longitudinaux obliques étaient identiques pour tous les types. En Suisse, une 316 coûtait 15’850 francs, la différence par rapport à une 320 était d’environ 12%.

Encore un cabriolet au toit rigide

Pour la BMW Série 2, Baur avait construit un cabriolet intégral de 1968 à 1971. À partir de 1971, le carrossier est passé à un nouveau modèle appelé «cabriolet hardtop», avec arceau de sécurité fixe, lunette arrière rabattable et toit amovible. Baur voulait proposer le même type de conversion pour l’E21. Dès le printemps 1977, un premier prototype était prêt, mais il lui fallait encore l’approbation de BMW.

Le lancement de la TC1, disponible avec tous types de motorisation, a finalement eu lieu à la fin 1977. En tant que BMW 316 Baur cabriolet, le véhicule était affiché au prix de 21’156 D-Mark. Au départ, elle n’était pas officiellement disponible en Suisse. En Allemagne, il fallait compter un supplément de 6’000 D-Mark pour la version Baur, de sorte qu’une 316 Baur cabriolet coûtait probablement un peu plus de 20’000 francs en Suisse.

Beaucoup d’avantages, peu d’inconvénients

Compte tenu des coûts de transformation considérables, la question se pose évidemment de savoir pourquoi on choisissait plutôt le quatre cylindres moins onéreux pour une cabriolet Baur au toit rigide, alors que les moteurs six cylindres promettaient une puissance supérieure et une sonorité de tous les superlatifs. Mais pour certains acheteurs, les caractéristiques techniques étaient moins importantes que le prix final.



Le premier propriétaire du numéro de série 122 de Baur (voir diaporama) pensait manifestement en termes d’économie. Il a même renoncé au compte-tours, qui augmentait forcément le prix. Ce dernier a été ajouté par la suite. Au volant, le cabriolet au moteur quatre cylindres surprend par sa puissance. Que ce soit en ville ou hors agglomération, on n’a en tous cas aucun mal à suivre le flux du trafic.