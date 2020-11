Contrairement à l’image que l’on peut s’en faire, un bain d’huile pour cheveux ne signifie pas plonger sa tête dans un e bassine d’huile. En réalité, on imbibe ses cheveux d’huile végétale et on les laisse reposer sous une serviette pendant quelques heures, voire toute une nuit, selon le temps qu’on a à disposition.

Ce soin peut tout à fait être adopté par tous les types de cheveux. On applique le produit sur les longueurs et les pointes mais pas sur les racines si on a les cheveux qui régressent rapidement. Les bénéfices sont nombreux: le s cheveux sont r e gonflés – ils sont moins poreu x moins rêches – et ils retrouve nt de la douceur et de la brillance. Pour les cheveux très frisés ou crépus, les bains d’huile permettent de limiter la casse. S’ils sont très secs, faites -en un une fois par semaine. Sinon, c’est selon leur état.

Comment procéder?

D’abord, choisissez un T-shirt auquel vous ne tenez pas. Ce serait dommage de tâcher votre haut préféré! Brossez vos cheveux et appliquer l’huile végétale mèche par mèche. Relevez vos cheveux en un chignon et emballez-les dans une serviette. Pensez également à mettre une serviette sur votre oreiller si vous laisse z agir l’huile toute la nuit. Il n’est pas nécessaire d’avoir les cheveux dégoulinants d’huile, une petite dose bien répartie suffit.

Pour nourrir et revitaliser des cheveux abîmés, on mise sur l’huile d’argan, l’huile de coco ou l’huile d’avocat. Rien ne vous empêche d’utiliser de l’huile d’olive mais il vous en faudra une de bonne qualité et extra-vierge.