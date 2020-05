Onex (GE)

Un balcon part en fumée au sommet d’une tour

Un incendie a éclaté au dernier étage d’un immeuble onésien, mercredi soir. Il n’a pas fait de blessé, mais la locataire des lieux devrait être relogée.

Il était 18h50, mercredi, lorsque l’alerte a été déclenchée pour un feu dans une tour de la cité d’Onex (GE). L’incendie a démarré, pour une raison encore indéterminée, sur le balcon d’un appartement situé au 17e étage du 13 avenue Bois-de-la-Chapelle. «Le sinistre a éclaté au dernier étage; les flammes et la fumée se sont échappées sur l’extérieur du bâtiment, décrit le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Certains ont quitté leur logement d’eux-même mais nous n’avons pas eu besoin de procéder à une évacuation de l’immeuble.» L’incendie a été rapidement éteint.

Les pompiers précisent qu’il n’y a pas eu de blessé et que la locataire des lieux était absente au moment des faits. Son appartement a néanmoins subi des dégâts et elle devrait être temporairement relogée ailleurs par la commune. Le SIS est intervenu avec cinq véhicules et une quinzaine de sapeurs professionnels, appuyés par les pompiers volontaires onésiens.