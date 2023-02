Amérique du Sud : Un ballon à l’origine non précisée a survolé la Colombie

La Force aérienne colombienne a déclaré qu’elle conduisait «des vérifications avec différents pays et institutions pour établir la provenance de l’objet».

«Au-dessus des 55’000 pieds d’altitude»

L’armée de l’air colombienne a précisé que le ballon avait été décelé vendredi matin et surveillé jusqu’à ce qu’il quitte l’espace aérien national, et assuré qu’il n’avait à aucun moment «menacé» la sécurité et la défense du pays.