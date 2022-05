Droit des femmes: Un banc pour allaiter en public

C’est une première en France. Un banc réservé à l’allaitement dans l’espace public a été inauguré à la mi-mai à Lyon, à côté de l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME).

Derrière ce projet, initié en octobre 2021, les Hospices Civils de Lyon (HCI) et une équipe médicale polyvalente composée, entre autres, de médecins, d’infirmiers, de sages-femmes et de puériculteurs. Les professionnels de la santé se sont inspirés du premier banc d’allaitement installé dans un espace public inauguré en Belgique, en août de la même année (voir plus bas).

Pourquoi lancer une telle initiative? «Dans la grande majorité des cas, l’allaitement en public ne pose pas de problème, répond le Professeur Cyril Huissoud, chef du service de gynécologie-obstétrique de l’HFME, dans une interview télévisée accordée à BFM Lyon. Mais il peut arriver qu’il y ait un certain nombre de difficultés et je pense que ce genre d’initiative peut contribuer à favoriser l’allaitement et à le faire accepter plus facilement».

Un projet social

Pour ce faire, les HCI, qui appellent la Municipalité à déployer ces bancs au sein de la ville, ont collaboré avec quatre étudiants en design produit de l’école Bellecour à Lyon – Julie Buathier, Louise Kress, Remy Cordel et Etienne Ondarsuhu. Fabriqué dans un atelier Emmaüs par des salariés en réinsertion professionnelle et à partir de matériaux recyclés, le banc permet d’allaiter en position assise ou semi-couchée grâce à un repose-pied.

Il dispose aussi d’un espace de change et d’un siège pour le coparent ou la personne accompagnante. «On espère que ce banc aura un impact sur l’allaitement public en France car c’est aujourd’hui un tabou, explique l’un des étudiants dans une vidéo postée sur le compte Instagram de l’école. Comme l’a dit Monsieur Sanchez, le directeur de notre école, le design, ce n’est pas que de l’esthétique et du visuel, c’est aussi de l’humain et du social pour changer les choses.»

Ailleurs en Europe

En 2018, 52hours, un studio de design praguois, a conçu «Heer». Ce banc d’allaitement public a été pensé pour offrir une «oasis de paix» aux mères dans les lieux publics, que ce soit pour allaiter ou simplement se reposer. «Les endroits prévus pour l’allaitement sont rares, mal conçus, isolés et inconfortables, regrettaient Ivana Preiss et Filip Vasic, le duo créatif derrière l’objet, dans une interview accordée à «Dezeen» en 2018. Surtout, ils renforcent l’exclusion des mères.»

Source d’inspiration pour le banc d’allaitement lyonnais, la marque de tire-lait Elvie avait installé à Courtrai, en Belgique, un banc d’allaitement pendant tout le mois d’août 2021, à l’occasion de la semaine de l’allaitement qui débutait le 1er de ce mois.