Floride : Un banquet de mariage sous cannabis tourne au drame

Une femme a été arrêtée en Floride pour avoir incorporé du cannabis dans son banquet de mariage, à l’insu de ses invités.

Battements du cœur qui s’accélèrent, paranoïa: les mets trafiqués avec la complicité du traiteur de la cérémonie ont rendu de nombreux invités malades, nécessitant l’intervention des secours et provoquant l’arrestation de la mariée et de la responsable de la restauration par les autorités du comté de Seminole, au centre de la Floride.

Pensées «folles»

Douglas Postma, l’oncle du marié, a remarqué que son cœur battait de plus en plus vite et que des pensées «folles» se formaient dans son esprit après avoir consommé une salade, des pâtes et du pain, selon des documents judiciaires. Son épouse qui était dans un état encore plus grave a dû se rendre aux urgences, les soignants découvrant du THC, principe psychoactif du cannabis, dans son sang.