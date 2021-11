Lausanne – Les plaintes des gérants ne collent pas à la réalité

Le 7 novembre dernier, à la fin d’un repas de soutien dans ses murs, un des patrons associés du Duke’s bar, au quartier du Rôtillon, a annoncé sur scène et face caméra que leur établissement allait devoir fermer ses portes d’ici la fin de l’année. «La pandémie est un problème, notre propriétaire est le second problème, ce qui fait que nous n’allons pas pouvoir rester dans cet endroit magique que nous avons créé il y a quatre ans», peut-on entendre sur la vidéo postée sur le compte Facebook de ce bar enrichi d’une scène intérieure pour des concerts.

En attente d’être expulsé

La semaine passée, Marc Floquet a d’abord confirmé ces propos, en regrettant «l’inflexibilité» de leur gérance et du propriétaire, qui refuseraient de leur faire un geste financier sur leurs loyers malgré les difficultés nées de la pandémie. «Nous n’attendons plus que l’état des lieux et l’expulsion manu militari», a-t-il rajouté. Directeur général de la régie immobilière Galland et également président de la fondation propriétaires de certains immeubles dans ce quartier, Patrice Galland confirme la résiliation du bail, en février, de ces clients. Mais il fournit d’autres explications.

Aides financières étatiques espérées

Confronté à ces propos, le gérant du Duke’s, Marc Folquet, admet des impayés de loyers bien avant le début de la pandémie en Suisse en mars 2020. «Nous avons attaqué en justice cette année la résiliation du bail, sans succès, et notre expulsion a été confirmée par la justice le 2 novembre dernier, explique-t-il. Mais nous ne nous sommes pas présentés au rendez-vous pour remettre les clés afin de gagner du temps, confesse Marc Floquet. Il s’agit surtout d’être en activité jusqu’au 1er janvier 2022 afin de pouvoir toucher des aides de la Confédération et du Canton.»

Qu’en est-il des loyers dus ces derniers mois? «Nous les payons en partie et indirectement via l’Office des poursuites, répond le tenancier qui admet d’autres créanciers et une TVA non payée. Il explique aussi les retards accumulés du paiement des loyers dès leur ouverture en raison de problèmes de ventilation à installer lors des travaux de rénovation coûteux et non prévus à l’origine; «les fermetures dues à la pandémie ont été le coup de grâce», estime Marc Floquet qui regrette l’absence de dialogue avec Patrice Galland.