Lausanne

Un bar de la Jetée de la Compagnie prend feu

Dimanche en début de soirée, l’un des containers du spot bien connu des Lausannois, était la proie des flammes. Si la cahute a souffert du coup de chaud, personne n’a été blessé.

Une personne présente sur les lieux précise que «l’un des membres du staff a voulu changer la bonbonne de gaz, mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Heureusement il a pu sortir à temps en se faisant légèrement rôtir les cheveux et la barbe.» Une autre témoin renchérit: «La cuisine était en feu et est complètement détruite. En voyant les flammes, les gens se sont dispersés rapidement et certains ont même sauté dans le lac.»