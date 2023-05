Australie: Un bar de Sydney propose un café à 1500 dollars la tasse

Pour l’heure, seuls deux clients ont commandé cette boisson luxueuse. Et ils ont fait preuve de la patience nécessaire avant de pouvoir le déguster, le barista devant se plier à un processus de brassage spécifique. Le café est servi en «pour-over» et non via une machine. Dans un premier temps, le serveur doit humidifier le filtre à café et utiliser de l’eau chauffée à la température exacte de 94 °C. Il s’agit ensuite de verser délicatement l’eau sur le café à intervalles réguliers afin de ne pas altérer son goût. Ce n’est qu’après ce rituel que le client peut enfin siroter sa commande.