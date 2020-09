Les gestes barrières étaient une vue de l’esprit samedi dernier dans un bar du centre-ville de Locarno (TI). Du moins à en croire des vidéos reçues par tio.ch/20minuti.ch. Les séquences montrent énormément de personnes collées les u nes aux autres. Et d’après des témoignages, seule une barmaid portant un masque qui lui couvrait la bouche et le nez.

Il n’en fallait pas plus pour mettre hors de lui le maire de la ville tessinoise. « Cela ne va pas bien du tout. Une situation de ce genre ne doit pas exister dans un moment particulier comme celui que nous vivons actuellement » , a commenté Alain Scherrer, qui ne cache pas so n mécontentement . «N ous nous sommes organisés et nous avons mis en place un service de sécurité qui surveille la situation. Le bar en question avait présenté un plan de protection, qui a été vérifié par la police. Mais ce qui a été proposé aurait dû être respecté. » Le politicien ne compte pas en rester là. « J’ai averti la police pour qu’elle fasse les contrôles nécessaires afin de faire respecter les règlements. »