Quelques minutes après avoir rendu hommage à l’entraîneur français Gérard Houllier, dont on a appris le décès lundi matin, Giorgio Marchetti, vice-secrétaire général de l’UEFA, a procédé au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, à Nyon, avec le Lausannois Stéphane Chapuisat.

Qualifié in extremis lors de la dernière journée de la phase de poule, le Borussia Mönchengladbach de Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi, Breel Embolo et Michael Lang aura la lourde tâche de défier le Manchester City de Pep Guardiola. Le tenant du titre, le Bayern Munich, affrontera la Lazio tandis que l’Atlético sera opposé à Chelsea.

Liverpool devra en découdre avec le demi-finaliste de la saison passée, le RB Leipzig, alors que Cristiano Ronaldo et la Juventus iront au Portugal pour défier Porto. Mais l’affiche, c’est ce grand classique entre le FC Barcelone et le PSG, quatre ans après la «remontada»! Les deux derniers duels? Séville – Dortmund et Atalanta – Real Madrid.