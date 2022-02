Football : Un Barcelone retrouvé bat l’Atlético

Le mercato réalisé cet hiver par le club catalan s’avère payant. Ses nouveaux joueurs ont fait la différence face aux Colchoneros (4-2), dimanche.

Avec un but et une passe, Dani Alves a largement contribué à la victoire catalane. Son expulsion de la 69e minute lui sera donc pardonnée.

Mais le Barça a vite répliqué deux minutes plus tard. Les vétérans Dani Alvés et Jordi Alba ont combiné d’une arête à l’autre de la surface de réparation madrilène, et Alba a ajusté une magnifique reprise de volée qui a lobé Oblak et s’est logée dans la lucarne.