Un barman d’une des rues de la soif positif au covid

Genève Laxiste 29.07.2020 à 10:17

Fermez les bars et discos à Genève au plus vite. Les clients sont ivres dans ces endroits, et refuseront de porter un masque. Au pire, rendez obligatoire le masque pour les clients aussi dans les bars et discos, sous peine de fortes amendes et fermeture immédiat pour le tenancier. Qu'attendent les autorités à Genève ? Les conséquences politiques seront désastreux si on continue de laisser faire ainsi.....