Maroc : Un baron de la drogue français arrêté dans une clinique marocaine

Sofiane Hambli était en cavale depuis le mois de mars. À la demande des autorités françaises, Interpol avait émis un mandat d’arrêt international à son encontre, via une notice rouge.

«Le suspect blessé subit actuellement les soins nécessaires à l’hôpital dans l’attente de l’enquête judiciaire qui sera menée» tant sur ses activités de trafic de stupéfiants que sur les auteurs et les motifs de son agression, ajoutait le communiqué.

Au Maroc, Sofiane Hambli est également mis en cause dans des «affaires de trafic international de drogue» et fait l’objet d’un avis de recherche national, selon la DGSN. «Dès qu’il sera rétabli, on ira le chercher», a indiqué une source proche de dossier côté français.