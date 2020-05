Ouzbékistan

Un barrage s’effondre, évacuation massive

Le barrage de Sardoba à l'est du pays, qui n'avait été construit qu'en 2017, s'est rompu vendredi. Deux enfants de 9 et 14 ans sont morts dans les inondations.

Au moins deux personnes ont été tuées et 56 autres blessées après la rupture d'un barrage en Ouzbékistan, en Asie centrale. Un frère et une sœur de 9 et 14 ans ont été emportés par le raz-de-marée, ont rapporté samedi les médias locaux, citant les autorités. La fille a été retrouvée morte, le garçon est décédé un peu plus tard à l'hôpital. Plusieurs villages situés sous le réservoir à l'est du pays ont été inondés.