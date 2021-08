Suisse - Un base jumper se tue à Lauterbrunnen (BE)

L’homme, qui n’était pas accompagné, a sauté en wingsuit depuis la plateforme «High La Mousse» et a terminé sa chute vers la sortie de Lauterbrunnen.

Selon les premiers éléments, l’homme, qui n’était pas accompagné, a sauté en wingsuit depuis la plateforme «High La Mousse» et a terminé sa chute vers la sortie de Lauterbrunnen. Il existe des indices concrets quant à l’identité, qui n’a toutefois pas encore été établie formellement. Sous la direction du Ministère public régional Oberland, la police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer la cause et les circonstances de l’accident.